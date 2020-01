Botte e bastonate in strada: tra i due litiganti… due denunce. L’episodio è avvenuto in via Madonnella a Coccaglio mercoledì mattina.

Botte e bastonate in strada: tra i due litiganti… due denunce

Una lite per futili motivi che è degenerata in pochi minuti chiudendosi con due denunce e altrettanti feriti.

E’ successo mercoledì alle 11.40 in vicolo Madonnella. Un 35enne di Cologne di origini maghrebine in evidente stato di alterazione ha cominciato a insultare pesantemente e a minacciare il corriere della bergamasca di origini pakistane che aveva davanti poiché si stava muovendo troppo lentamente sulla strada.

Il primo è sceso dall’auto e si è scagliato contro il furgone del corriere, che poi è uscito dall’abitacolo con una barra di metallo. Dalle parole ai fatti ci è voluto poco: i due hanno cominciato a picchiarsi e immediatamente sono state contattate le Forze dell’ordine e i soccorritori.

Resistenza e possesso di oggetti atti a offendere

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale del Montorfano insieme ad alcuni parenti del colognese, che nella foga ha tirato calci e pugni anche agli agenti. Dopo essere riusciti a calmarlo, con non poca fatica e non senza aver riportato delle lesioni, gli uomini della Locale agli ordini del comandante Luca Ferrari hanno denunciato il colognese per resistenza, mentre il corriere è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere.

Quest’ultimo è poi rimontato sul suo mezzo, mentre il maghrebino è stato portato all’ospedale di Chiari.

TORNA ALLA HOME PAGE