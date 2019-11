Don Renato Baldussi ha salutato la comunità dopo 16 anni di servizio a Borgo San Giacomo, molti i presenti alla sua ultima celebrazione.

Il grazie di don Renato Baldussi

Una messa solenne in cui il don non ha mancato di ringraziare tutta la comunità ed il sindaco per questi 16 anni trascorsi insieme, fatti di bellissima amicizia. E la comunità, i cui spiccavano numerosi bambini, ha fatto sentire tutto il suo affetto con un regalo importante: un quadro raffigurante una Madonna col Bambino, simbolo di amicizia e devozione.

