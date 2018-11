La chiesa dedicata ai Santi Gervasio e Protasio ha ospitato i numerosi fedeli delle due comunità per accogliere il nuovo parroco

Don Marco pronto a guidare la nuova comunità di fedeli

Tantissime persone, insieme alle autorità ed ai rappresentanti delle associazioni non sono volute mancare alla cerimonia di benvenuto di don Marco Compiani. Dopo i saluti ufficiali il nuovo parroco ha reso omaggio al Monumento ai Caduti e quindi ha celebrato una solenne funzione con rito di inclusione. Soddisfazione nelle parole del sindaco Antonio Zampedri <<Siamo felici di averla nella nostra comunità, come guida e sostegno dei fedeli>>. Don Marco ha voluto ringraziare tutti <<Un caloroso abbraccio a quanti hanno camminato e cammineranno con me, desidero mettermi presto al servizio della chiesa e della vostra bella comunità>>.

