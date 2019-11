Le frazioni di Dello, Boldeniga e Corticelle, accolgono don Valerio.

Benvenuto don Valerio

Sta per prendere il via l’unità pastorale per Dello e le sue frazioni.

Don Valerio Mazzotti infatti, dopo aver fatto il suo ingresso nella stessa Dello e a Quinzanello, farà infatti la sua entrata anche Boldeniga e Corticelle. Oggi a Boldeniga alle 18 ci sarà la Messa e a seguire un rinfresco mentre domani a Corticelle il ritrovo è alle 15.30 al parchetto Avis. Da qui si andrà verso il monumento dei Caduti, dove il sindaco Riccardo Canini darà il benvenuto, mentre alle 16 la Messa (non verranno celebrate quelle delle 10 e delle 17).

