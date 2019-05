Bocconi avvelenati trovati sulle strade: è allarme a Manerbio

Ad avvisare la cittadinanza è stata l’amministrazione tramite un messaggio che da pochi minuti a iniziato a circolare sui social. Le esche avvelenate sono state rinvenute nelle vicinanza della pista ciclo pedonale di collegamento tra via Paolo VI e via Papa Giovanni XXIII. Per questo il Comune ha invitato i padroni dei cani a fare particolare attenzione nel portare a passeggio il proprio animale: proprio alcuni di loro, dopo aver rinvenuto le polpette, hanno allertato le istituzioni.