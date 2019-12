Assalto al bancomat della Posta di Travagliato. La banda ha colpito questa notte: si tratta del terzo caso in due anni.

Boato nella notte: assaltato il bancoposta dell’ufficio postale

Hanno fatto saltare il bancomat della Posta di Travagliato, in via Breda, con dell’espolosivo e poi, dopo aver portato via le banconote contenute nella cassaforte dello sportello, sono fuggiti nella notte. E’ successo alle 3 circa di oggi, lunedì, e le indagini sono in corso.

Il fatto

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito intorno alle 3 di notte. Nelle vicinanze della Posta si è udito un boato e subito sono stati allertati i carabinieri. Sul posto si sono precipitate una pattuglia della Stazione di Travagliato e una del Radiomobile di Chiari, che hanno avviato le indagini del caso. Nel settembre 2017 alcuni ladri avevano già tentato di trafugare banconote dallo sportello della Posta, ma senza riuscirsci: avevano fatto un buco nel bancomat, ma erano poi fuggiti senza concludere il colpo.

Quello di Travagliato non si tratta di un caso isolato. Nella scorsa notte un altro bancomat della provincia è stato assaltato: alla stessa ora, un banda armata ha tentato di entrare nella filiale della Banca di credito cooperativo del Garda in piazza Aldo Moro di Calcinato.

Le indagini

Attualmente gli inquirenti stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Proseguiranno anche nelle prossime ore le indagini, per accertare la stima del bottino e individuare gli autori del colpo.

TORNA ALL’HOMEPAGE