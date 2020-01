Si terrà questa sera, venerdi 31 gennaio alle 20.30, a Ponte San Marco in Piazza della Preistoria la serata informativa pubblica organizzata dal Comitato Cittadini di Calcinato, con il supporto di EcoRete, Rete EcoLogica della Lombardia e Laboratorio Ambiente, sull’impianto di Forsu e biometano che A2A intende realizzare a Bedizzole.

La serata

L’ex deputato ambientalista, Stefano Apuzzo, giornalista di Laboratorio Ambiente, spiegherà i motivi che portano A2A a voler realizzare l’ennesimo impianto e le implicazioni normative «disattese». «A2A non può trattenere la Forsu per sé e ciò è ribadito da una recente Sentenza del TAR della Lombardia – si legge nel comunicato. I cittadini, nonostante il ribasso dei costi di smaltimento della Forsu, pagheranno la stessa tariffa per 20 anni».

I disagi per chi vive nei pressi di impianti simili

Il chimico ed esperto di impiantistica di Laboratorio Ambiente, Attilio Bonetta, racconterà invece tutte le pecche e le carenze del progetto e della richiesta di autorizzazione presentate da A2A, come ad esempio l’eccesso di ammoniaca che si intende immettere in atmosfera. Racconteranno l’esperienza di chi vive nei pressi di impianti simili e cosa significhi convivere tutti i giorni e le notti con puzze, emissioni inquinanti, traffico di tir e camion e i rischi correlati ad una industria ad «alto rischio». Gli organizzatori hanno invitato sia i rappresentanti della Provincia di Brescia, sia i Sindaci dei Comuni interessati dal futuro impianto.