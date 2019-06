Biciclettata in amicizia con l’Avis. L’appuntamento, giunto alla sua 21esima edizione, è partito questa mattina dalla Villa Mazzotti.

Biciclettata in amicizia con l’Avis

Le avete notate le magliette rosse? E il lungo serpentone di biciclette? E’ partita questa mattina dalla Villa Mazzotti di Chiari la 21esima biciclettata in amicizia organizzata dall’Avis. I donatori di casa non potevano di certo mancare ed era no in prima linea con il presidente Francesco Begni, ma c’erano anche tutti i rappresentanti della zona. Il giro è di trenta chilometri e toccherà numerosi comuni della Bassa.

TORNA ALLA HOME