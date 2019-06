È in corso ora il concerto

Bersaglieri ad Alfianello per la festa della repubblica

Sul palco la fanfara Asola di Pralboino per onorare il gruppo bersaglieri locale e la comunità alfianellese.

Un programma davvero di tutto rispetto che ha saputo stupire il pubblico e far emozionare in onore del tricolore italiano.

Ai diciottenni del 2019 è stata consegnata la carta costituzionale italiana per mano del sindaco Matteo Zani, i ragazzi per l’occasione hanno dato lettura dei primi dodici articoli in essa sanciti.