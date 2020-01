La sezione Ana flerese è stata coinvolta in prima linea nella cerimonia a Brescia

Battaglia di Nikolajewka al 77esimo anniversario gli Alpini di Flero

La cerimonia, iniziata nella mattinata di ieri (sabato), presso la scuola Nikolajewka di Brescia è stata organizzata dall’Ana sezione di Brescia, per non dimenticare il 26 gennaio 1943, i reduci e tutti i “compagni” che non sono tornati.

Ieri mattina è andata in scena la cerimonia commemorativa durante la quale sono stati fatti gli onori ai gonfaloni della città, della Provincia e del Comune di Flero, in quanto sarà proprio Flero ad ospitare la sezionale 2020 di penne nere, nonché il centenario dalla fondazione della sezione Ana di Brescia. La scelta è avvenuta lo scorso anno a giugno quando durante la sezionale a Chiesanuova è avvenuto il tradizionale passaggio della stecca.

Durante la cerimonia in ricordo alla battaglia di Nikolajewka i rappresentanti della sezione Ana flerese e il sindaco Pietro Alberti hanno sfilato e hanno depositato i fiori e i ceri alla lapide dedicatoria all’interno della scuola.

I festeggiamenti sono proseguiti poi nel pomeriggio con l’onore ai Caduti in piazza Loggia, il saluto del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, a seguire la messa e con il concerto della Fanfara Alpina Tridentina al teatro Grande di corso Zanardelli.

