Bassano Bresciano, gli studenti sono “ostaggio” dei trasporti: la situazione è arrivata anche sul tavolo della Prefettura.

Studenti “ostaggio” dei trasporti

Non tutti amano andare a scuola, se poi arrivarci è un’impresa la voglia è ancora meno. E’ il caso degli studenti di Bassano che fra autobus affollati, in ritardo o che addirittura saltano la fermata, stanno sperimentando sulla propria pelle i fin troppo noti disagi del trasporto pubblico locale. Ogni mattina è un terno al lotto, dove arrivare negli istituti scolastici di Cremona, di Manerbio, Leno o Brescia non è solo una questione di quando, ma anche di se. Gli autobus arrivano, aprono le porte e rigurgitano studenti e pendolari, stipati come sardine fra sedili e corridoio, in piedi, schiacciati in uno spazio quasi inesistente. Pochi fortunati riescono a salire spintonando, ma spesso i mezzi ripartono senza aver caricato nemmeno un terzo dei viaggiatori in attesa. Per non parlare dei quotidiani ritardi.

