Ha venduto alcol a quattro minorenni, denunciato barista

In barba al divieto ha venduto alcol a quattro ragazzini che hanno meno di 16 anni, e si è beccato una denuncia dalla Polizia Locale. Nel fine settimana sono scattati i controlli degli agenti del Comune di Orzinuovi negli esercizi del centro storico, per scongiurare la vendita e l’abuso di alcolici da parte dei baristi e hanno avuto esito positivo, almeno per le indagini. Secondo la testimonianza di quattro ragazzini minori di 16 anni, fatte agli agenti, uno dei gestori di uno dei bar del centro, avrebbe venduto loro degli alcolici ed è subito scattata la denuncia. Il barista rischia fino a un anno di arresto e la chiusura del locale.

