Barbariga e Borgo San Giacomo piangono il geometra Giuseppe Tosoni, venuto a mancare nei giorni scorsi.

Addio al geometra Tosoni

Addio al geometra Giuseppe Tosoni, si è spento a 88 anni. Un professionista stimato e conosciuto che ha dedicato la sua vita al lavoro. Così lo ricordano gli abitanti di Borgo San Giacomo, dove era originario, e quelli di Barbariga, dove ha lavorato come tecnico per una vita in Comune. Una persona che con la sua lena, il suo spirito e la sua dedizione ha sicuramente lasciato il segno. I funerali sono stati celebrati sabato con parenti e tanti amici.

