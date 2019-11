Ieri sera il sindaco Giacomo Uccelli ha accolto i ragazzi di Barbariga e li ha omaggiati di una copia della Costituzione. Agli studenti meritevoli sono state inoltre consegnate le borse di studio; ai neodiciottenni, invece, la tessera elettorale.

La premiazione

A portare i complimenti della Giunta agli studenti è stata l’assessore alla Cultura Paola Gnali. “Siamo fieri di voi – ha commentato – Avete dato prova di costanza, capacità e volontà di imparare. Vi auguro di saper coniugare sempre l’impegno con la spensieratezza tipica della vostra età. Siate umili e pazienti, pronti a fare anche qualche rinuncia”.

Il sindaco, in seguito, ha illustrato ai ragazzi il processo che ha visto nascere la Costituzione, nonché lo spirito aperto e pronto all’ascolto che ne ha contraddistinto la stesura. “Interessatevi alla politica, sia in senso ampio sia nell’ambito del nostro piccolo Comune – ha concluso – Il mio grande desiderio sarebbe, tra cinque anni, vedervi seduti tra i consiglieri comunali. Non fidatevi di chi fa promesse che non possono essere mantenute, non fatevi rubare il futuro”.

Infine, la Giunta ha presentato una delibera in via di approvazione, riguardante il linguaggio sul web. “Il virtuale è reale, siamo ciò che comunichiamo – ha ricordato Uccelli ai presenti – Le parole sono un ponte tra noi e gli altri, e come tali hanno delle conseguenze”.

