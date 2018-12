Bancarotta documentale: respinta l’istanza di proscioglimento per Enio Moretti. Tra gli imputati anche il fratello, la moglie e i fratelli Natale.

Questa mattina al Tribunale di Brescia si è svolta la prima udienza del processo per bancarotta che vede tra gli imputati anche il noto imprenditore clarense, con un passato nella Lega Nord, Enio Moretti, già condannato a cinque anni per associazione a delinquere. Il suo avvocato ha chiesto il proscioglimento per quanto riguarda il capo d’imputazione di bancarotta documentale, ma il Collegio ha respinto l’istanza. Si tornerà in aula il 6 giugno dell’anno prossimo.

