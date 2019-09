Bambino di otto anni investito a Trenzano. Il codice giallo è scattato alle 12.45 in via Vittorio Veneto Mattina, nei pressi del civico 21.

Bambino di otto anni investito a Trenzano

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 12.45 in codice giallo: in via Vittorio Veneto Mattina, a Trenzano, un bambino di 8 anni è stato investito da un veicolo ed è stato soccorso dai volontari della Croce Azzurra di Travagliato in codice giallo, segno che, fortunatamente, non è in pericolo di vita. La missione dei soccorritori, stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, è ancora in corso. Sul posto anche la Polstrada di Iseo per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

