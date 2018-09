Bagnolo Mella ha salutato monsignor Severino Chiari con un concerto per soprano, organo e tromba, nella basilica minore appena restaurata.

Il concerto

Sabato sera la chiesa dedicata alla Visitazione di Maria Vergine è stata teatro un importante concerto voluto per salutare monsignor Severino Chiari. Satoko Shimaka, soprano, Alberto Bardelloni, tromba, Fabio Saleri, organo, si sono cimentati in brani di Bach,Purcell, Scarlatti, Handel e Telemann, allietando per quasi due ore il numeroso pubblico intervenuto. Non sono mancati i saluti ed i ringraziamenti dei diversi gruppi parrocchiali.