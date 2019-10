Azzano Mella festeggia i cento anni di Luigi Fogliata: lo storico imprenditore ha celebrato il suo compleanno lunedì, assieme alla famiglia e all’Amministrazione.

Per Luigi sono cento

Il segreto per arrivare a cento anni? Lo insegna Luigi Fogliata, lo storico imprenditore che lunedì, circondato da figli, nipoti e pronipoti, con una verve ancora tutta da spendere ha festeggiato in grande stile il traguardo del secolo.

Di storie, il centenario, ne ha da raccontare. Ma quella principale, chiamata «vita», comincia nel 1919, a Trenzano. A 4 anni, assieme alla madre, al padre e ai suoi 5 fratelli, ha lasciato la dimensione «umana, più intima» della sua casa di campagna per trasferirsi fra le mura della cascina Nigolina dove, mattone dopo mattone, con impegno, sudore e amore per la professione, ha costruito il posto nel mondo.

