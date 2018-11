Questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Azzano Mella si è svolto il funerale di Giuseppe Casanova

Una vita dedicata alla comunità

Un intero paese ha partecipato commosso alle esequie di Giuseppe Casanova, 64 anni, per tutti Peppino, scomparso in seguito ad una grave malattia. Al dolore della famiglia si è unito quello di quanti lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui l’impegno verso la comunità: la Protezione Civile, la Pro Loco, la squadra di pallavolo che ha seguito negli ultimi anni. Ricco di stima e affetto il ricordo del parroco Domenico Paini << Ognuno raccoglie quello che semina e Peppino, a giudicare dalle presenze in chiesa, ha seminato molto e bene>>.

