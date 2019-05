È in corso ora

Avis Pontevico in festa per 65esimo anniversario

Sessantacinque candeline per i donatori di sangue pontevichesi. Oggi la comunità onora l’Avis, unita alle sezioni consorelle della Provincia di Brescia.

Dopo un ritrovo nella sede di piazzetta Garibaldi, causa maltempo non è andato in scena il corteo per le vie del paese, poco fa gli invitati sono stati accolti sulle note del corpo bandistico Vatrini, presieduto da Clotilde Rippa e oggi diretto dal maestro Luca Baronio, presso il teatro comunale messo a disposizione dell’associazione locale le Muse presieduta da Carlo Ricca, a cui vanno i ringraziamenti.

La giornata è stata aperta con l’inno di Mameli, l’inno europeo e l’inno avisino. Sono seguiti i discorsi del sindaco ponteviche Roberto Bozzoni, quello alfianellese Matteo Zani e l’assessore robecchese Marta Falco.

È ora in corso il saluto del presidente Avis Pontevico Attilio Bricchi e delle autorità avisine, a cui seguiranno le premiazioni dei benemeriti. Alle 11.15 messa in Abbazia e a seguire pranzo conviviale.