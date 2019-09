Aveva in casa un bazar della droga: arrestato 23enne di Torbole Casaglia. A seguito delle indagini i Carabinieri sono passati alla perquisizione domiciliare e il giovane è stato trovato con quantità ingenti di stupefacenti.

La sua casa era un vero e proprio bazar dello spaccio di stupefacenti: dalla “maria” alla “coca”, dal giovane di Torbole Casaglia ce n’era davvero per tutti i… gusti.

I Carabinieri della Stazione di Trenzano, al termine delle attività d’indagine, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un 23nne di Torbole Casaglia. Ieri, domenica, casa del ragazzo di origini nordafricane i militari hanno rinvenuto 5 chili circa di marijuana, 70 grammi circa di cocaina, 150 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione. Nell’occasione sono stati sequestrati 1000 euro in contanti, ritenuti proventi di spaccio.

I militari hanno quindi tratto in arresto il giovane per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere a Brescia.

