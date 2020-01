Automobilista perde il controllo e finisce contro un palo. E’ successo a Cazzago San Martino, in via Sala, nel pomeriggio. Nessuno è rimasto ferito.

Automobilista contro un palo

E’ successo oggi pomeriggio, prima del calare del sole. Un automobilista, in via Sala a Cazzago San Martino, è finito dritto contro il palo delle telecomunicazioni. Questo è stato completamente sradicato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia di Locale di Cazzago per i rilievi del caso e le sanzioni necessarie.

TORNA ALLA HOME