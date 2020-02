Automobile in fiamme a Travagliato: si indaga sulla vicenda. È accaduto questa mattina, lunedì, in piazza Libertà.

Automobile in fiamme a Travagliato: si indaga sulla vicenda

Questa mattina, lunedì 3 febbraio, Travagliato si è svegliato con un boato assordante. È accaduto attorno alle 7, quando un’auto ha preso improvvisamente fuoco nella centralissima piazza Libertà, proprio davanti al Municipio.

Sono ancora sconosciute le cause della vicenda che ha coinvolto una Jeep Renegade di recente immatricolazione: sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco di Brescia che stanno tuttora provvedendo a placare le fiamme.

È possibile che il veicolo abbia preso fuoco da solo oppure potrebbe trattarsi di un evento doloso, come quello avvenuto soltanto 10 giorni fa a Cologne. Sono quindi al vaglio tutte le ipotesi: la fitta nebbia non ha permesso ai presenti, tra passanti e commercianti, di capire come sia stato originato il fuoco.

