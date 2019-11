Autobus ha rischiato ribaltarsi attorno alle 17. Provvidenziale l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del fuoco.

Autobus rischia di ribaltarsi

Un autobus proveniente da Capriolo e diretto a Palazzolo è rimasto in bilico fra la carreggiata della strada e il campo sottostante. E’ successo in via Palazzolo poco prima del cimitero.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Capriolo e i Vigili del fuoco di Palazzolo per mettere in sicurezza il mezzo. Le operazioni sono durate più di un’ora.

Sul posto anche un mezzo con l’autogru per recuperare l’autobus. Intervento del soccorso stradale Consoli per rimettere in strada il mezzo.

Per fortuna non si sono registrati feriti.

TORNA ALLA HOME PAGE