Grave incidente a Pontoglio per un ragazzo che ha perso il controllo della sua auto alle 11.30.

Auto ribaltata

Un’auto guidata da un giovane di Antegnate, il ventenne Fabrizio Spanu, è si è ribaltata tre volte lungo la SS469. Il giovane stava andando verso il centro di Pontoglio.

I testimoni hanno temuto per la vita del guidatore, ma per fortuna il ragazzo è uscito sulle sue gambe dalla Punto. La Cri di Palazzolo lo ha portato al pronto soccorso in codice giallo.

Sorpassi sulla linea continua

Sul posto è intervenuto il comandante della Polizia Locale di Pontoglio, Mauro Pedone.

Il giovane stava superando a velocità sostenuta un furgoncino quando si è accorto che davanti a lui un’altra auto stava superando la macchina che la precedeva. Per evitare di andarci a sbattere contro ha effettuato un ulteriore sorpasso sfiorando con le ruote l’erba sul ciglio della strada. Per fortuna che dalla corsia opposta non stava arrivando nessuno.Il 20enne ha perso il controllo della macchina e dopo tre carambole l’auto si è fermata sul ciglio della strada, a pochi metri dal fosso, che costeggia la corsia in direzione di Pontoglio.

A entrambi i guidatori è stata rilevata una contravvenzione perché hanno effettuato dei sorpassi dove c’era la linea continua.