L’incidente dalla dinamica ancora al vaglio delle Forze dell’ordine è avvenuto poco dopo le 14: un’auto si è ribaltata a Bassano Bresciano e sul posto sono arrivate tre ambulanze per prendersi cura dei due feriti

L’incidente

Il sinistro è avvenuto alle 14.06 in via degli Artigiani. Nell’attuale incertezza circa la ricostruzione della dinamica, si sa per certo che sono due i veicoli coinvolti nel sinistro e che uno dei due si è ribaltato su un lato. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze. Con il passare dei minuti la situazione, però, è diventata meno preoccupante di quanto si temeva inizialmente e i due feriti, una ragazza di 24 anni e una donna di 61, non risultano essere in gravi condizioni. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Brescia

