Auto ribaltata a Offlaga: si è chiuso in codice verde il ribaltamento avvenuto sulla strada provinciale 668 nei pressi della rotonda all’incrocio con via Cazzago.

Aggiornamento delle 15.30: codice verde

Si è chiuso in verde l’intervento dei soccorritori sulla provinciale 668 a Offlaga. Coinvolti nel ribaltamento di un’auto una 72enne, un 78enne e un altro uomo. Le ambulanze stanno portando in ospedale per gli accertamenti i feriti, ma non sono gravi dati i due codici verdi e il giallo in uscita.

Auto ribaltata a Offlaga: codice rosso

L’allarme è scattato alle 13.53. Sulla provinciale 668, all’altezza della rotonda dell’incrocio con via Cazzago si è ribaltata un’auto. I soccorsi sono partiti in codice rosso, poi tramutato in giallo, con un’ambulanza e un’auto medica da Brescia. Sono coinvole due persone, una 72enne un un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.

Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Brescia.