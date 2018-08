Un’auto ribaltata a Montichiari, questo l’evento più notevole verificatosi stanotte.

Intossicazioni

Il primo episodio rilevante di stanotte è un’intossicazione alle 20.50 a Artogne. Il 60enne coinvolto non ha riportato lesioni o conseguenze gravi, finendo in codice verde all’ospedale di Esine.

Segue un 69enne in via Manziana a Sanpolino, poco prima delle 23. All’una in via Mazzini a Prevalle, un 74enne.

Aggressioni

In via Metastasio a Brescia la prima aggressione, che lascia lievemente ferito un 35enne. Alle 3.52 in Bornata a Brescia la seconda, che lascia ferito un 40enne in modo non grave.

Incidenti, l’auto ribaltata a Montichiari

Una serie di malori notturni che culmina con l’ustione in via del Magone a Moniga del Garda. Il 55enne ustionato è stato portato in codice giallo all’ospedale di Desenzano.

Un incidente tra due auto allarma i soccorsi alle 00.38 da via Triumplina, a Brescia. Alla fine fortunatamente nulla di grave per il 36enne e il 50enne coinvolti.

Poi, alle 5.18 in via Mantova, la chiamata per un’auto ribaltata a Montichiari. Due le persone coinvolte, anche se per ora si conosce solo la condizione del 19enne, trasportato in codice giallo al vicino ospedale di Montichiari. Si temeva inizialmente un codice rosso di soccorso, visto il dovuto intervento anche dei Vigili del Fuoco.