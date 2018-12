Un’auto si è ribaltata a Flero in via 25 aprile.

Incidente

Due auto hanno tamponato alle 13.55 e dopo lo scontro uno dei due mezzi ha probabilmente toccato lo spigolo del marciapiedi ribaltandosi.

L’ambulanza di Ospitaletto è stata chiamata in codice rosso ma in realtà, è risultato poi, si è trattato solo di un grande spavento e non ci sono stati feriti.