Auto in fiamme sulla statale 45bis a Manerbio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Si segnalano rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla statale 45bis a Menerbio per un’auto in fiamme. L’incendio è stato domato e starà ai pompieri stabilire le cause del rogo che ha avvolto il veicolo all’improvviso. Si segnalano rallentamenti in entrambi i sensi di marcia a causa delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche la Locale che regola la viabilità.

L’autista della Lancia y stava viaggiando in direzione Brescia quando si è accorto che l’auto aveva preso fuoco. Prontamente è riuscito ad accostare vicino ai campi e a mettersi in sicurezza prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme.

