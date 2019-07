Auto in fiamme in zona industriale a Castrezzato. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Chiari.

Auto in fiamme

Ancora non si conoscono le cause nei dettagli, ma un’auto ha preso fuoco a Castrezzato. È successo in via dei Platani. Si tratta di una Lancia Ypsilon vecchio modello. Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del fuoco di Chiari che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

TORNA ALLA HOME