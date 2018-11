Auto in fiamme in A35 a ridosso dello svincolo di Chiari Ovest.

Auto in fiamme

Un’auto è andata a fuoco alle 12.55 in A35 vicino allo svincolo di Chiari Ovest. Una colonna di fumo nero è visibile anche in lontananza e ha fatto preoccupare molti ma al momento sembra non ci siano feriti, ma sul posto ci sono i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco di Chiari.

Traffico

Il traffico è bloccato fra lo svincolo di Chiari ovest e quello di Chiari est in direzione Brescia.