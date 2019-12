Furgoncino in fiamme davanti al Comune di Bassano Bresciano. E’ successo poco fa e sono subito entrati in azione i Vigili del fuoco.

Furgoncino in fiamme

Una Vigilia di Natale infuocata in tutti i sensi. Un furgoncino è stato divorato dalle fiamme davanti al Comune di Bassano Bresciano. E’ successo poco fa, in via Martinengo, e sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito.

