Auto fuori strada a Offlaga: perde la vita l’autista. Non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato poco dopo le 13 in località cascina comune. Sul posto i soccorsi.

Aggirnamento delle 14.45

Non c’è stato nulla da fare. Il conducente ha perso la vita. Sul posto è appena arrivata anche la famiglia. La vittima, un 41enne, è di Offlaga. Era nel fosso con l’acqua ed è stato estratto ddal personale dell’automedica.

Aggiornamento delle 14

Le dinamiche dell’incidente ancora non sono chiare, ma dalla prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse percorrendo la strada bassa che da Offlaga conduce alla 45 bis, quando in prossimità della cascina passere la Renault Megane, è scivolata nella roggia Santa Faustina e si è capottata. Sul posto sono giunti anche la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco di Verolanuova, che hanno aiutato a estrarre l’uomo dal mezzo: in questo momento i soccorritori stanno cercando di rianimarlo, ma le sue condizioni sono critiche.

Aggiornamento delle 13.45

E’ stato allertato anche l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo coinvolta sembrebbero gravi.

Auto fuori strada a Offlaga

Sirene a Offlaga in località cascina comune. Un’auto è finita fuori strada e la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Oltre all’ambulanza e l’automedica sono stati allertati anche i Vigili del fuoco. Non si conosce ancora il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

Seguiranno aggiornamenti

