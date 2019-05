Auto fuori strada, arriva l’elisoccorso per tre donne

Auto fuori strada, arriva l’elisoccorso in via San Martino del Carso a Leno: coinvolte tre persone: tre donne

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti ma poco fa tre persone a bordo di un’auto sono andate a finire contro un ostacolo in via del Carso. Si tratta di tre donne. La situazione pare essere grave tanto che oltre alle ambulanze, all’automedica e alla Polizia Stradale di Brescia, è arrivato anche l’elisoccorso per prestare un aiuto tempestivo ai feriti. Sul posto anche la gazzella dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Disagi e rallentamenti su tutto il tratto.

Seguono aggiornamenti.

