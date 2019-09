E’ accaduto oggi alle 15 circa in via Brescia

Auto fuori strada a Manerbio

Nel pomeriggio di oggi in via Brescia a Manerbio un’automobile con a bordo tre persone, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada. Sul posto sono stati inviati, dalla centrale operativa del 112, in codice rosso l’ambulanza del Gvvs (Gruppo verolese volontari del soccorso) e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il personale infermieristico dell’asst del Garda. In supporto ai sanitari sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco di San Polo e la Polizia Stradale di Montichiari per i rilievi del caso.

Ad essere trasportata nel pronto soccorso del vicino nosocomio manerbiese è stata una cinquantacinquenne, passeggera dell’auto finita ruote all’aria nel campo adiacente la sede stradale.

Il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale, dove è giunta poco prima delle 15.30, è stato effettuato in codice giallo, le altre due persone a bordo dell’auto sono illese.

Saranno ora le autorità a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

