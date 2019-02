Il fatto è successo pochi minuti fa in una delle zone più note (per questi episodi) di Chiari.

Auto danneggiate in piazza del Granaio a Chiari: intervenuti i carabinieri

Un clarense ha visto un uomo, a quanto pare un nordafricano, dannegiare due auto parcheggiate in piazza del Granaio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Chiari che hanno portato in caserma per accertamenti una persona.

Finestrini rotti

Sono state prese di mira una Golf e una Citroën. Anche altre persone hanno sentito dei rumori e hanno cercato di capire cosa stesse succedendo. I militari stanno indagando sull’ennesimo episodio che si è verificato in piazza del Granaio, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

