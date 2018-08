Un brutto auto-contro moto quello di ieri sera a Vighizzolo di Montichiari.

Auto contro moto

Coinvolti un 15enne, un 17enne e una ventunenne, che avevano inizialmente allertato i soccorsi con un codice rosso, verso la fine di via san Giovanni. Si è tramutato poi in un più lieve codice giallo, e in un trasporto al Civile. La chiamata è scattata alle 19.55.

Altri episodi sulla strada

Altri incidenti lievi si sono susseguiti da ieri sera a questa mattina:

Aggressioni

Aggressione a un 31enne e una 23enne in piazza della Repubblica a Brescia, alle 21.20. I due sono stati portati in Poliambulanza alle 21.20.

E’ alle 21.25 a Nave il primo rischio di intossicazione etilica, ai danni di un 57enne. Poi, l’aggressione a un 27enne in via Malta a Brescia, alle 00.39. Portato via in codice verde.

Il faro dell’attenzione dei soccorsi sembra sia stato puntato sul Garda, stanotte: circa un’ora dopo, stessa dinamica per un 17enne a Manerba, in via Verdi, e un’altra ora dopo a Lonato in via Salvo d’Acquisto, per un 34enne. E ancora, alle 3.30 rischio intossicazione etilica per un 21enne in via Mella, poi altra aggressione a un 26enne nella vicina Lonato, circa un’ora dopo.

Infine, un’aggressione in Sant’Eufemia, con chiamata alle 4.37, senza un esito grave.