Paura sulla provinciale 7

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio

Scontro tra un trattore e un suv, nel primo pomeriggio a Pavone del Mella. Erano circa le 13.30 quando un trattore trainante il carro carico di trinciato stava percorrendo la strada provinciale 7 in direzione Leno.

Giunto nei pressi della Cascina Massari, il mezzo agricolo ha iniziato la svolta a sinistra per imboccare la strada che conduce alle cascine. In quel momento da dietro il trattore, nella stessa direzione, proveniva un’autovettura, Rav 4, che aveva iniziato la fase di sorpasso in prossimità di un incrocio segnalato.

Inevitabile l’impatto con la trattrice agricola, colpita sul lato sinistro provocando l’esplosione del pneumatico della stessa. Ingenti i danni al suv Toyota condotto da una donna di quarant’anni di casa a Leno.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto il mezzo di soccorso avanzato dell’asst del Garda e un’ambulanza che ha trasportato la 40enne in ospedale a Manerbio per le contusioni riportate dall’impatto.

Illeso il conducente del mezzo agricolo, classe 1997, residente a Dello.

Sul posto la Polizia Locale di Leno

A gestire traffico e rilievi la Polizia Locale di Leno, con cui il Comune di Pavone del Mella è convenzionata, che sin dai primi minuti post collisione erano sul posto.

Dalle prime ricostruzioni pare che alla donna sia andata molto bene, poiché dall’impatto il trattore e il carro, con tutto il carico, avrebbero potuto ribaltarsi verso la vettura.

Gli agenti sottolineano che il sorpasso vietato in quel tratto avrà conseguenze previste per Legge, quali la sospensione della patente dell’automobilista.