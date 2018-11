E’ accaduto pochi minuti fa a Pontevico

Auto contro camion

Schianto auto contro camion in via XX Settembre a Pontevico. Per cause ancora al vaglio delle autorità una piccola utilitaria francese è entrata in collisione con mezzo pesante. La centralissima via che collega Brescia e Cremona e i paesi limitrofi con le principali arterie stradali è stata chiusa al traffico.

L’allarme

L’allarme alla centrale operativa dell’112 è scattato alle 15.16 e sul posto sono stati inviati nell’immediato in codice rosso i soccorritori volontari della sezione locale della Croce Bianca di Brescia. Presenti sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri per la gestione del traffico e per eseguire i rilievi.

Dopo le prime manovre di primo soccorso da parte dei soccorritori l’automobilista al volante dell’utilitaria, un 68enne, è stato trasferito in ambulanza al nosocomio cittadino Poliambulanza.

Il traffico

Il traffico è stato temporaneamente deviato su altre vie del paese. Si raccomanda agli altri utenti della strada la massima attenzione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.