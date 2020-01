Aumentano gli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia: nel 2019 sono 29 le morti nel Bresciano. Nella nostra provincia le morti sono 10 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Infortuni mortali

Aumentano gli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia: nel 2019 in provincia di Brescia ci sono stati 29 morti e 5 vittime e 15.350 incidenti. A fornire un quadro dettagliato di un situazione che lo scorso anno ha preso i contorni dell’emergenza è la Cisl Lombardia che ha analizzato i dati dell’Inail.

Aumentano gli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia

Prosegue in Lombardia l’aumento degli infortuni mortali sul lavoro ed è solo minimale la diminuzione degli incidenti totali. Gli ultimi dati Inail delle denunce di infortunio al mese di novembre e per il periodo gennaio/novembre 2019 confermano la drammatica tendenza rispetto allo stesso periodo 2018: gli infortuni mortali passano da 150 a 154; gli incidenti scendono di 526 eventi (-0,4%) passando da 110.678 tra gennaio – novembre 2018 a 110.152 nel pari periodo 2019.

In rapporto a tutte le altre regioni del Nord, quindi, la Lombardia conferma il suo triste primato di regione con il più alto numero di infortuni mortali, peraltro in aumento.

Infortuni mortali: per la Cisl “tendenza non occasionale”

La Cisl Lombardia evidenzia che il numero degli infortuni mortali conferma un andamento fortemente negativo, a sottolineare che si tratta di una tendenza non occasionale che ha urgentemente bisogno di un’azione di contrasto, sia applicando prontamente le intese raggiunte con Regione Lombardia, sia recuperando, a partire dai datori di lavoro e dalle istituzioni, quella dimensione di responsabilità e centralità che va data alla salute e sicurezza. Il trend di aumento degli infortuni mortali dura ormai da tre anni e vede fortemente impegnata la Cisl Lombardia per un’inversione di tendenza.

Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia con delega alla salute e sicurezza

“Crediamo che il risultato di infortuni mortali zero possa essere un obiettivo reale, anche se certamente non semplice. Ma non può essere perseguito solo da chi rappresenta i lavoratori – afferma Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia con delega alla salute e sicurezza -. I dati ci dicono inequivocabilmente che la stessa attenzione non c’è da parte di tutti. La prevenzione e la tutela della salute e sicurezza sono un investimento e non un costo. Non lo dice solo la Cisl, ma lo impone la norma di legge e lo esige la realtà fotografata dai dati”.

I dati: Brescia sale del 52%

Dall’analisi dei dati relativi agli infortuni mortali nel periodo gennaio-novembre 2019 sul 2018, emerge un calo del 47% (da 19 a 10 casi) per il genere femminile e un aumento del 10% (da 131 a 144 casi) per il genere maschile. Per quanto riguarda le fasce di età, si evidenzia un aumento dei casi tra i 20 e i 29 anni (+65%) e tra i 45 e i 54 anni (+34%).

Quanto ai macro settori, gli infortuni mortali sono più numerosi nell’industria e servizi (141 casi) confermando il dato già presente nel 2018. In agricoltura aumentano da 5 a 12; diminuiscono nel settore pubblico, da 4 a 1.

A livello territoriale, la provincia Monza e Brianza registra un +100% dei decessi, da 7 a 14 nel periodo gennaio-novembre 2018. Brescia sale da 19 a 29 (+52%), mentre Mantova e Milano calano rispettivamente da 21 a 14 e da 45 a 39.

Troppo sangue nel Bresciano



E’ stato un anno nero. A maggio, a Capriolo, non c’era stato nulla da fare per un uomo che stava lavorando in via Colombara. Oscar Belotti aveva lasciato la sua famiglia e i suoi figli a causa di un tragico incidente. Aveva solo 35 anni. A luglio, un uomo aveva invece perso la vita a Brescia. L’incidente mortale è avvenuto all’interno del Centro siderurgico bresciano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’operaio di 52 anni è stato schiacciato da una bobina metallica del peso di 15 tonnellate durante la sua movimentazione. Ad agosto era morto folgorato un uomo di Rudiano.

A settembre un uomo è precipitato a Flero. A ottobre, un castrezzatese, aveva perso la vita mentre stava lavorando nei campi con il suo trattore. Nei primi giorni di dicembre, a Zurlengo (Orzinuovi) un operaio era rimasto schiacciato da un braccio meccanico.

Questi sono solo alcuni degli incidenti avvenuti nel corso del 2019: alcuni non sono stati mortali, ma sono stati comunque gravi.

TORNA ALLA HOME