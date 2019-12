Attimi di paura nella Rsa, operaio di Urago precipita da quattro metri. Alcuni lavoratori di un’azienda di Calcio stavano eseguendo manutenzioni sulla struttura di Cassina de’ Pecchi.

Attimi di paura

Il fatto si è verificato attorno alle 10 di ieri mattina, martedì. Alcuni operai di un’azienda di Calcio (Bergamo) stavano eseguendo manutenzioni sulla struttura. All’improvviso, per cause ancora da accertare, uno si loro è caduto precipitando da un’altezza di circa quattro metri all’interno dell’edificio.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati un’autoambulanza e un’automedica, oltre a due pattuglie dei carabinieri e al personale dell’Ats, l’Azienda a tutela della salute. Non è ancora chiara esattamente la dinamica dei fatti. Si sa che il lavoratore è caduto su un fianco e che nei primi momenti accusava difficoltà respiratorie. Tuttavia dopo le prime cure sul posto, le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto si era temuto inizialmente. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Le indagini

Sarà ora compito del personale dell’Ats cercare di appurare cause ed eventuali responsabilità dell’incidente, che avrebbe potuto avere anche ben altre conseguenze.

