La ricerca degli sponsor lascia ancora con il fiato sospeso, ma la speranza di rivedere il grande tennis in città dopo lo stop dell’anno scorso è più forte che mai: ne è testimone il nuovo calendario ATP dove fra un challenger e l’altro spicca anche, per la felicità di molti, la tanto sperata data manerbiese. La 42esima edizione del «Savoldi-Cò» si disputerà nella prima settimana di agosto (dal 5 all’11) e non più nell’ultima, concomitante con gli Us Open. In questo 2019 si anticiperà dunque di un paio di settimane rispetto alle scorse edizioni, una data assolutamente favorevole per ottenere un buon campo di partecipazione. Con gli Us Open ancora sufficientemente lontani, molti giocatori europei non avranno ancora pianificato la trasferta negli Stati Uniti e andranno a caccia di punti preziosi proprio sui campi della Bassa.

