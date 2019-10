Assalto al portavalori a San Gervasio: i ladri sono poi fuggiti a bordo di uno scooter prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Assalto al portavalori

E’ avvenuto questa mattina, davanti alla filiale della Ubi Banca attiva nell’Antica Piazzola di San Gervasio. Stando al racconto di alcuni testimoni, una banda di malviventi avrebbe assalito l’operatore di un furgone portavalori per rubare la valigetta piena di denaro che portava con sè. Due di loro, sono poi fuggiti a bordo di uno scooter allontanandosi dal luogo prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, ma non è chiaro se la rapina sia riuscita o andata in fumo.

In poco tempo la piazza si è riempita di pattuglie dei Carabinieri di Verolanuova, che in questo momento stanno interrogando i testimoni del fatto e il personale della banca per ricostruire l’accaduto.

