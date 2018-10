E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato

Assalto al bancomat a Cadignano

Erano circa le 4 quando è avvenuto l’assalto al bancomat della Bcc del centro commerciale a Cadignano. In azione quattro persone e due mezzi utilizzati per la fuga.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Comando di Verolanuova, agli ordini del Capitano Comitti Beré, la squadra ha messo in campo lo stesso modus operandi di quanto accaduto un paio d’ore prima a Villaggio Sereno, dove ad essere colpito è stato lo sportello della Banca agricola mantovana.

I fatti

La potente carica esplosiva, l’accesso rapido al denaro, quantificabile in circa 10mila euro, e la fuga.

Per risalire alla banda i militari sono partiti dalle immagini della videosorveglianza che inquadrano i malviventi in azione e i mezzi utilizzati per il colpo gobbo.

A giocare contro le ricostruzioni dell’assalto al bancomat e delle successive ricerche anche la nebbia che avvolto il territorio nella notte tra venerdì e sabato.

Dell’esplosione messa in atto alle Robinie, centro commerciale attorniato dalla campagna, in pochi si sono accorti, a differenza di quella in città, dove un uomo che si è avvicinato per vedere cosa fosse accaduto dopo il botto è stato minacciato dal “palo” della banda stessa.

Le molte le coincidenze tra l’assalto al bancomat di Cadignano e quello del Villaggio Sereno, non fanno escludere la possibilità di un collegamento tra i due fatti.

Le autorità sono ora a lavoro per trovare i colpevoli del reato.