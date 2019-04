Asfaltature a Manerbio, disagi alla viabilità nelle giornate di giovedì e venerdì.

Disagi alla viabilità

La città si prepara alla bella stagione rinnovando le strada. Giovedì infatti verranno realizzate le operazioni di asfaltatura di via Strada per Cadignano. Venerdì, invece, sarà il turno di via Nikolajewka. In entrambi i casi la viabilità sarà gestita a senso unico alternato, attivo dalle 7.30 alle 18.30: nel caso di via per Cadignano l’accesso all’isola ecologica sarà comunque garantito, ma la circolazione potrebbe subire dei rallentamenti.

