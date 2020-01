Dopo otto anni arriva una svolta per l’ex area del consorzio.

Bonificata l’ex area del consorzio

La bonifica dell’ex area del consorzio è finalmente giunta alla conclusione: nei giorni scorsi infatti è giunta all’Amministrazione la relazione dell’Arpa che ha concluso le indagini ambientali.

Tale documento, redatto dai responsabili del procedimento il 16 dicembre, ha certificato che i valori delle «prove ecotossicologiche sono risultati conformi per tutti i 39 lotti e per il campione complessivo finale».

Sta per concludersi dunque la complessa bonifica dell’area dell’ex consorzio, un percorso lungo e non privo di ostacoli, che ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 2011 e che con l’inizio del nuovo anno è entrato nella sua fase conclusiva. Nei prossimi mesi poi inizierà il recupero e la nuova utilizzazione dell’ampia zona.

