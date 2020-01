Arresto cardiaco in casa: salva grazie all’intervento della Polizia locale. È avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 a Cazzago San Martino.

Arresto cardiaco in casa: salva grazie all’intervento della Polizia locale

Si trovava nella sua casa in via Padana Superiore a Cazzago in compagnia della sua badante la donna che questa mattina è stata colta da un malore.

È successo questa mattina, pochi minuti dopo le 10.30. A lanciare l’allarme proprio l’assistente, che è corsa in strada gridando aiuto.

Nelle vicinanze si trovavano alcuni uomini della Polizia locale di Cazzago San Martino, impegnati in un posto di controllo all’altezza dell’Hotel Papillon, che sono intervenuti tempestivamente.

I soccorsi

Giunta nell’abitazione, la pattuglia ha soccorso l’anziana che ha avuto un arresto cardiaco.

Mentre la procedura di soccorso era in atto, sul posto sono arrivate anche la Croce verde di Ospitaletto e un’automedica.

La donna è stata quindi trasportata all’ospedale Sant’Anna di Brescia.

