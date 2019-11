I Carabinieri di Borgo San Giacomo hanno arrestato uno spacciatore magrebino con percepiva il reddito di cittadinanza.

Arrestato spacciatore con reddito di cittadinanza

I Carabinieri della Stazione di Borgo San Giovanni, hanno effettuato un servizio antidroga nei pressi delle scuole medie e del cimitero, dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano la presenza di spacciatori. I militari una volta arrivati in via del Soccorso hanno controllato un 57enne magrebino residente in paese.

Perquisizione

Dalla successiva perquisizione del 57enne sono emerse 10 dosi per un totale di 5 grammi di cocaina mentre dalla perquisizione della sua abitazione sono stati rinvenuti 2000 euro ritenuti provento dello spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. Dagli accertamenti l’uomo è risultato nullafacente ma destinatario del reddito di cittadinanza.

Arresto

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto.

