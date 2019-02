Arrestato latitante internazionale a Trenzano dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo operativo e la radiomobile della compagnia clarense nel pomeriggio di domenica 10 febbraio, hanno arrestato un 37enne albanese, residente a Trenzano, con regolare permesso di soggiorno, ma sulle liste nere della Polizia albanese con un mandato di arresto europeo. L’albanese doveva scontare 8 anni di carcere, a seguito di una condanna inflittagli nel 2015 dalla Magistratura albanese, per traffico di droga e di stupefacenti.

Da tempo alla ricerca del sospettato

I carabinieri stavano investigando da tempo su questa pista per catturare il sospettato. In passato il trafficante albanese si era reso irreperibile ed era ricercato in ambito internazionale.

La segnalazione in paese e la trappola

I carabinieri avuta notizia che il fuggiasco potesse trovarsi proprio a Trenzano per trascorrere alcuni giorni con i propri cari, domenica hanno pensato di tendergli una trappola. Si sono appostati nei pressi dell’abitazione per osservare eventuali movimenti sospetti ed al momento giusto hanno fatto irruzione nell’appartamento, sorprendendolo in compagnia dei familiari e di alcuni parenti.

La tentata fuga

Il ricercato e latitante, vistosi scoperto, si è dato a fuga in fretta e furia, lanciandosi giù a tutta velocità attraverso una scala mobile a pioli, preventivamente posizionata all’esterno del balcone della camera da letto, che gli avrebbe permesso di raggiungere i campi circostanti e far perdere le proprie tracce. La campagna però non è bastata a nascondersi al ricercato. L’edificio era stato circondato dalle forze dell’ordine. I carabinieri avevano chiuso ogni possibile via di fuga, bloccandolo ed arrestandolo.

Il fermato è stato condotto prontamente al carcere cittadino.

